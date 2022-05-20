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بالفيديو.. ريال مدريد وريال بيتيس يتبادلان "الممر الشرفي"

الرياضة

بالفيديو.. ريال مدريد وريال بيتيس يتبادلان
Legion-Media
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تبادل لاعبو ريال مدريد وريال بيتيس إقامة ممر شرفي، وصفقوا لبعضهم بعد دخول أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، الذي احتضن يوم الجمعة مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من "الليغا".

وصفق لاعبو ريال مدريد أولا للضيوف، وتبعهم لاعبو ريال بيتيس، بعد تتويج الفريقين بلقبي الدوري وكأس ملك إسبانيا، هذا الموسم، على التوالي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

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وعند إقامة الممر الشرفي يقف لاعبو الخصم قبل انطلاق المباراة في خطين متوازين ويصفقون مهنئين لاعبي الفريق المتوج حديثا عند دخولهم إلى أرضية الملعب وسط الخطين المنظمين.

المصدر: RT

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