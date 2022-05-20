بالفيديو.. ريال مدريد وريال بيتيس يتبادلان "الممر الشرفي"

تبادل لاعبو ريال مدريد وريال بيتيس إقامة ممر شرفي، وصفقوا لبعضهم بعد دخول أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، الذي احتضن يوم الجمعة مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من "الليغا".

وصفق لاعبو ريال مدريد أولا للضيوف، وتبعهم لاعبو ريال بيتيس، بعد تتويج الفريقين بلقبي الدوري وكأس ملك إسبانيا، هذا الموسم، على التوالي.

ممر شرفي مزدوج بطل كأس الملك وبطل الليغا #ريال_مدريد_ريال_بيتيسhttps://t.co/VxZcjweReh — Abdulaziz | GOOAL (@alamiHD1) May 20, 2022

Real Betis 🤝 Real Madrid



The two sides did a double guard of honor for winning Copa Del Rey and La Liga respectively.pic.twitter.com/oP4LTeKKra#3Sports — #3Sports (@3SportsGh) May 20, 2022

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ممر شرفي من ريال مدريد لبطل كأس الملك بيتيس 💚



ممر شرفي من بيتيس لبطل الليغا ريال مدريد 🤍 pic.twitter.com/o8wFX3FBKG — QADAWI (@rmaworld4_) May 20, 2022

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وعند إقامة الممر الشرفي يقف لاعبو الخصم قبل انطلاق المباراة في خطين متوازين ويصفقون مهنئين لاعبي الفريق المتوج حديثا عند دخولهم إلى أرضية الملعب وسط الخطين المنظمين.

المصدر: RT