"ذكرى 1981" ترعب جماهير ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في نهائي أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية نحو ملعب سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 28 مايو الجاري، لمتابعة لقاء القمة بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بعد تخطي مانشستر سيتي في نصف النهائي، فيما تجاوز ليفربول مفاجآت فياريال في طريقه للوصول إلى المشهد الختامي.

والتقى ريال مدريد وليفربول في المباراة النهائية بالمسابقة الأوروبية الأغلى في موسم 1980-1981، وللصدفة كانت في فرنسا أيضا، وحينها انتصرت كتيبة الريدز (1-0).

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وكانت آخر هزيمة لريال مدريد في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا، وهي المرة الوحيدة أيضا التي يتفوق فيها فريق إنجليزي على ناد إسباني بتاريخ النهائيات.

وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، حيث فاز فريق ريال مدريد باللقاء وتوج باللقب.

أما عن تاريخ مواجهة الفريقين، التقى الملكي والريدز في 6 مناسبات سابقة، كلها في دوري الأبطال، وتعتبر المباراة المقبلة هي السابعة، حيث فاز الريدز في 3 مرات والريال في 3 مرات.

المصدر:"وكالات"