سون يهدد بشكل مباشر عرش محمد صلاح على لقب الهدف!

أشعل النجم الكوري هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للموسم (2021-2022)، بعد فوز فريقه على أرسنال في "الديربي" اللندني.

وأحرز هيونغ مين سون الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 46 من عمر في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ33 "للبريمير ليغ".

ورفع سون رصيده إلى 21 هدفا، ليصبح على بعد هدف واحد من متصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري للموسم الجاري، النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، ويليهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة برصيد 18 هدفا مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الدوري.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" حتى الآن:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 22 هدفا

2- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 21 هدفا

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3- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 18 هدفا

4- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 15 هدفا

- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 15 هدفا

- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 15 هدفا

- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 15 هدفا

8- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 13 أهداف

الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 13 هدفا

10- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 12 هدفا

- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 12 هدفا

12- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 11 هدفا

- الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي) – 11 أهداف

- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 11 هدفا

15- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 10 أهداف

- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 10 أهداف

- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 10 أهداف

- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 10 أهداف

- الفنلندي تيمو بوككي (نورويتش سيتي) – 10 أهداف

- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 10 أهداف

- الإنجليزي أولي واتكينز (ليستر سيتي) – 10 أهداف

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22- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 9 أهداف

- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 9 أهداف

- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 9 أهداف

- الإنجليزي جيمس وارد-براوس (ساوثهامبتون) – 9 أهداف

26- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

- الإيفواري ماكسويل كورنيه (بيرنلي) – 8 أهداف

- البرازيلي ريشارليسون (إيفرتون) – 8 أهداف

- البرازيلي غابرييل مارتينيلي (أرسنال) – 8 أهداف

- الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 8 أهداف

- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 8 أهداف

- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 8 أهداف

- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 8 أهداف

- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 8 أهداف

35- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 7 أهداف

- الإنجليزي جاك هاريسون (ليدز يونايتد) – 7 أهداف

- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 7 أهداف

- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 7 أهداف

39- الألباني أرماندو بروخا (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 6 أهداف

- الإسباني بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) – 6 أهداف

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- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) – 6 أهداف

- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – 6 أهداف

- المكسيكي راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) – 6 أهداف

- النيجيري أديمولا لوكمان (ليستر سيتي) – 6 أهداف

- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 6 أهداف

- الأمريكي كريستيان بوليسيتش (تشيلسي) – 6 أهداف

- الإنجليزي جاكوب رامزي (أستون فيلا) – 6 أهداف

- البلجيكي يوري تيليماس (ليستر سيتي) – 6 أهداف

- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 6 أهداف

- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 6 أهداف.

المصدر: "RT + premierleague"