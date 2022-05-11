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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي.. وأفضل الهدافين بعد رباعية "السوبر" دي بروين

الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي.. وأفضل الهدافين بعد رباعية
Legion-Media
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أصبح مانشستر سيتي قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الساحق على مضيفه وولفرهامبتون مساء الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة 33 للدوري.

ورفع نادي مانشستر سيتي رصيد بعد فوزه على وولفرهامبتون إلى 89 نقطة، منفردا بصدارة "البريمير ليغ" بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه ليفربول، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية الدوري.

كما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 94 هدفا، موسعا الفارق إلى 5 أهداف بينه وبين وصيفه ليفربول، الأمر الذي سيلعب الدور الحاسم في حسم اللقب حال التعادل بالنقاط.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في رفع رصيده من الأهداف في هذه المباراة لنجمه البلجيكي كيفين دي بروين الذي أحرز أربعة أهداف له "سوبر هاتريك"، ليرفع بدوره رصيده الشخصي إلى 15 هدفا، وتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب أفضل هدافي البريمير ليغ" حتى الآن.

 ويتربع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول على عرش صدارة هدافي الدوري برصيد 22 هدفا، متقدما بفارق هدفين على وصيفه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون  مهاجم توتنهام هوتسبير، ويليهما في المرتبة الثالثة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد برصيد 18 هدفا.

وفي ما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل جولتين فقط من نهاية الدوري، إضافة إلى مباراة مؤجلة بين فريقي توتنهام وأرسنال:

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مانشستر سيتي على بعد خطوة من اللقب

1- مانشستر سيتي – 89 نقطة

2- ليفربول – 86 نقطة

3- تشيلسي – 77 نقطة

4- أرسنال – 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير – 62 نقطة

6- مانشستر يونايتد – 58 نقطة

7- وست هام يونايتد – 55 نقطة

8- وولفرهامبتون – 50 نقطة

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9- برايتون – 47 نقطة

10- ليستر سيتي – 45 نقطة

11- كريستال بالاس – 44 نقطة

12- أستون فيلا – 43 نقطة

13- برينتفورد – 43 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد – 43 نقطة

15- ساوثهامبتون – 40 نقطة

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16- إيفرتون – 36 نقطة

17- بيرنلي – 34 نقطة

18- ليدز يونايتد – 34 نقطة

19- واتفورد – 23 نقطة

20- نورويتش سيتي – 21 نقطة.

المصدر: RT 

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