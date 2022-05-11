مانشستر سيتي على بعد خطوة من اللقب

اكتسح فريق مانشستر سيتي مضيفه وولفرهامبتون (5-1) مساء يوم الأربعاء، وذلك في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم البلجيكي المتألق كيفين دي بروين أربعة أهداف متتالية "سوبر هاتريك أو بوكر" لمانشستر سيتي في الدقائق (7، 16، 24، 60)، وتكفل زميله رحيم ستيرليغ بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 84.

بينما سجل المدافع البلجيكي لياندير ديندونكير هدف أصحاب الأرض اليتيم عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "مولينيو" بمدينة ولفرهامبتن.

وأصبح نادي مانشستر سيتي قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بلقب بطل الدوري "البريمير ليغ" بعد أن رفع رصيد إلى 89 نقطة، منفردا بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه ليفربول.

بينما يشغل نادي وولفرهامبتون المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة.

المصدر: RT