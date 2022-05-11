مانشستر سيتي في رحلة محفوفة بالمخاطر.. وليفربول ينتظر "الدخان الأبيض"

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على وولفرهامبتون مساء اليوم الأربعاء، وذلك في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "مولينيو" بمدينة ولفرهامبتن.

وسيبدأ البرتغالي برونو لاجي (45 عاما) المدير الفني لنادي وولفرهامبتون، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة فريق مانشستر سيتي:

في المقابل، وضع الإسباني بيب غوارديولا (51 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه وولفرهامبتون:

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه ليفربول.

بينما يشغل نادي وولفرهامبتون المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة.

المصدر: "twitter/Wolves/ManCity"