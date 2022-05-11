مانشستر سيتي في رحلة محفوفة بالمخاطر.. وليفربول ينتظر "الدخان الأبيض"
يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على وولفرهامبتون مساء اليوم الأربعاء، وذلك في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "مولينيو" بمدينة ولفرهامبتن.
وسيبدأ البرتغالي برونو لاجي (45 عاما) المدير الفني لنادي وولفرهامبتون، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة فريق مانشستر سيتي:
تشكيلة المباراة لمواجهة السيتي في المولينيو. #WOLMCI— ولفرهامبتون واندررز (@WolvesArabic) May 11, 2022
🐺📋 pic.twitter.com/su306vHXkd
في المقابل، وضع الإسباني بيب غوارديولا (51 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه وولفرهامبتون:
📋 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📋— Manchester City (@ManCity) May 11, 2022
XI | Ederson, Cancelo, Fernandinho, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Sterling, De Bruyne, Foden
SUBS | Steffen, Ake, Jesus, Grealish, Mahrez, Egan-Riley, Mbete, Palmer, Lavia#ManCity | @HaysTechnologypic.twitter.com/nsaO0RoDUc
ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه ليفربول.
بينما يشغل نادي وولفرهامبتون المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة.
المصدر: "twitter/Wolves/ManCity"