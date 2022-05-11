النجم دي بروين يحقق عدة أرقام مميزة في 24 دقيقة

خطف النجم البلجيكي كيفن دي بروين الأضواء في الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ومضيفه وولفرهامبتون اليوم الأربعاء، المؤجلة من الجولة الـ33 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز دي بروين ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (7 و16 و24) وهو ثالث أسرع "هاتريك" يوقع عليه لاعب منذ بداية المباراة طوال تاريخ "البريميرليغ"، وذلك وفقا لموقع "أوبتا" للأرقام والإحصاءات.

ويأتي دي بروين في المركز الثالث خلف السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، الذي سجل ثلاثية في شباك أستون فيلا خلال 16 دقيقة في مايو 2015، و"هاتريك" دوايت يورك في شباك أرسنال بعد 22 دقيقة من صفارة بداية المباراة في فبراير 2001.

24 - Kevin De Bruyne's hat-trick within 24 minutes is the third earliest scored from the start of a match in Premier League history, after Sadio Mane v Aston Villa in May 2015 (16 mins) and Dwight Yorke v Arsenal in February 2001 (22). Incredible. pic.twitter.com/znqAveJjpy — OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2022

كما أفاد الحساب الرسمي لأوبات على موقع "تويتر" أن كيفن دي بروين رفع رصيده إلى 84 هدفا، إضافة إلى 116 تمريرة حاسمة، ليساهم في تسجيل 200 هدف خلال 305 مباريات خاضها في جميع المسابقات بقميص السيتي، ووقع هذا الموسم على أفضل حصيلة تهديفية له بواقع 17 هدفا.

200 - With 84 goals and 116 assists, Kevin De Bruyne has been involved in exactly 200 goals in 305 games for Man City in all competitions, with this now his best goalscoring season for the Citizens (17 goals). Landmark. pic.twitter.com/bpqKMFm5TN — OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2022

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المصدر: وكالات