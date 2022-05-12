توتنهام يكتسح أرسنال في الصراع على بطاقة دوري الأبطال

ألحق فريق توتنهام هزيمة ثقيلة بضيفه وجاره اللدود أرسنال (3-0) في "الديربي" اللندني، الذي جمعهما مساء يوم الخميس، والمؤجل من الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم هاري كين هدفين متتاليين "للسبيرز" في الدقيقتين (22 من ركلة جزاء، و37) من زمن الشوط الأول.

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بينما تكفل زميله الكوري هيونغ مين سون بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 47 من عمر المباراة التي جرت على استاد "توتنهام هوتسبير" بالعاصمة لندن.

وتوقف رصيد أرسنال بعد هذه الهزيمة عند 66 نقطة، ولكنه احتفظ بالمرتبة الرابعة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهو المركز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، رفع توتنهام رصيده إلى 65 نقطة، وأنعش آماله في انتزاع المركز الرابع من أرسنال، المؤهل للمشاركة في دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ" الموسم المقبل.

المصدر: RT