مواجهة على "صفيح ساخن" في لندن.. التشكيلة الأساسية

تشهد العاصمة لندن مساء اليوم الخميس، في الساعة (19:45) بتوقيت غرينيتش، مباراة من العيار الثقيل بين فريقي توتنهام وأرسنال، والمؤجلة من الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيبدأ الإيطالي أنطونيو كونتي (52 عاما) المدير الفني لفريق توتنهام، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة جاره أرسنال "الكنرز"، على استاد توتنهام هوتسبير:

بينما اختار الإسباني ميكيل أرتيتا (40 عاما)، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "السبيرز":

🚨 NLD TEAMNEWS!



🇯🇵 Tomiyasu at the back

💪 Elneny x Xhaka in midfield

🌶 Bukayo Saka starts! #TOTARSpic.twitter.com/daGofbP1Ps — Arsenal (@Arsenal) May 12, 2022

ويحتل أرسنال المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 66 نقطة، وهو المركز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يشغل توتنهام المركز الخامس على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، برصيد 62 نقطة، ويسعى لانتزاع المركز الرابع من أرسنال، ليضمن مشاركته في دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ" الموسم المقبل.

المصدر: "twitter/SpursOfficial/Arsenal"