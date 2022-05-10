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الزمالك يتعرض لهزيمة مفاجئة في عقر داره بهدفين رائعين .. فيديو

الرياضة

الزمالك يتعرض لهزيمة مفاجئة في عقر داره بهدفين رائعين .. فيديو
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سقط نادي الزمالك على أرضه أمام ضيفه إنبي (0-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثنائية إنبي كل من المدافع علي فوزي والمهاجم النيجيري جون أوكويي إيبوكا في الدقيقتين (39 و61) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

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وتوقف رصيد نادي الزمالك بعد هذه الهزيمة عند 41 نقطة، ويحتل صدارة الدوري.

بينما رفع إنبي رصيده بعد هذا الفوز إلى 23 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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