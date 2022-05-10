الزمالك يتعرض لهزيمة مفاجئة في عقر داره بهدفين رائعين .. فيديو

سقط نادي الزمالك على أرضه أمام ضيفه إنبي (0-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثنائية إنبي كل من المدافع علي فوزي والمهاجم النيجيري جون أوكويي إيبوكا في الدقيقتين (39 و61) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

علي فوزي يسجل الهدف الأول لإنبي في شباك الزمالك بعد متابعة جيدة⚽️



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/YwWW7HZND3#اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتيرpic.twitter.com/6JrqVFysg7 — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 10, 2022

"السفاح النيجيري ده وهو مصاب مابالك لو سليم" 🗣️



إيبوكا يسجل الهدف الثاني لإنبي في شباك الزمالك بصاروح لا يُصد 🔥



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/YwWW7HZND3#اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتيرpic.twitter.com/AyKdWZmn27 — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 10, 2022

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وتوقف رصيد نادي الزمالك بعد هذه الهزيمة عند 41 نقطة، ويحتل صدارة الدوري.

بينما رفع إنبي رصيده بعد هذا الفوز إلى 23 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب.

المصدر: RT