الزمالك يتعرض لهزيمة مفاجئة في عقر داره بهدفين رائعين .. فيديو
سقط نادي الزمالك على أرضه أمام ضيفه إنبي (0-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ووقع على ثنائية إنبي كل من المدافع علي فوزي والمهاجم النيجيري جون أوكويي إيبوكا في الدقيقتين (39 و61) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.
علي فوزي يسجل الهدف الأول لإنبي في شباك الزمالك بعد متابعة جيدة⚽️— Kora Plus (@KoraPlusEG) May 10, 2022
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"السفاح النيجيري ده وهو مصاب مابالك لو سليم" 🗣️— Kora Plus (@KoraPlusEG) May 10, 2022
إيبوكا يسجل الهدف الثاني لإنبي في شباك الزمالك بصاروح لا يُصد 🔥
شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/YwWW7HZND3#اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتيرpic.twitter.com/AyKdWZmn27
وتوقف رصيد نادي الزمالك بعد هذه الهزيمة عند 41 نقطة، ويحتل صدارة الدوري.
بينما رفع إنبي رصيده بعد هذا الفوز إلى 23 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب.
المصدر: RT