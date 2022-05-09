أنس جابر: لهذا السبب رفضت حمل قارورة الخمر .. فيديو

صرحت التونسية أنس جابر تعليقا على رفضها حمل زجاجة الخمر بعد تتويجها ببطولة مدريد السبت الماضي، بأنها فعلت ذلك احتراما لبلادها ومشاعر المسلمين بصفة عامة.

وقالت أنس جابر خلال مداخلة في برنامج ''الماتش'' على قناة ''صدى البلد'' المصرية: '' أنا مسلمة، واحتراما لتونس ولمشاعر المسلمين والعرب الذين يتابعونني رفضت رفع زجاجة الخمر وقد أوضحت الأمر لجيسيكا بيغولا، وهي ليست المرة الأولى التي أرفض فيها حمل قارورة خمر لقد سبق ورفضت حملها في مسابقات سابقة''.

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يذكر أن أنس جابر، البالغة من العمر 27 عاما، فازت بلقب بطولة مدريد للتنس، يوم السبت الماضي، وهو أول لقب لها من فئة 1000 نقطة.

المصدر: وكالات