أنس جابر تشجع ريال مدريد فماذا قالت عن محمد صلاح

كشفت البطلة التونسية، أنس جابر، الفائزة بلقب بطولة مدريد للتنس، عن ميولها الكروية وموقفها بشأن المباراة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت أنس جابر في تصريحات تلفزيونية: "أشجع ريال مدريد، ولكنني أتمنى التوفيق لمحمد صلاح وتتويجه باللقب، لأنه بالفعل فخر العرب".

وأضافت: "أنا من أشد المعجبين بصلاح، ومغرمة به وبنجاحاته، فهو يعطيني الحافز لأكون لاعبة أفضل في مشواري مع التنس".

وأشارت النجمة التونسية إلى وجود قدوة أخرى لها في عالم كرة القدم، وهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخطفت أنس جابر الأضواء يوم السبت الماضي، بعد أن أصبحت أول لاعبة عربية وإفريقية تفوز ببطولة مدريد للتنس، عقب فوزها في المباراة النهائية على الأمريكية جيسيكا بيغولا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: (7-5) و(0-6) و(6-2).

يذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، بين ليفربول وريال مدريد، ستقام يوم السبت 28 مايو الجاري، على ملعب "فرنسا - Stade de France" بالعاصمة باريس، في نهائي مكرر لنسخة عام 2018 بين الفريقين.

المصدر: وكالات