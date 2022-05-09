مدرب برشلونة يعلق على تقارير بشأن انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي

علق المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، على التقارير التي تحدثت عن حسم نادي مانشستر سيتي صفقة التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند.

وينتهي عقد إرلينغ هالاند (21 عاما) مع بوروسيا دورتموند في صيف 2024، ويتضمن عقد "الفتى الذهبي" شرطا جزائيا بقيمة 75 مليون يورو فقط، ويمكن تفعيله في صيف 2022.

وكان برشلونة يسعى للتعاقد مع هالاند، لكن تقارير صحفية كشفت، اليوم الاثنين، أن النجم النرويجي سيوقع على عقد مع مانشستر سيتي لمدة خمسة مواسم وسيتقاضى مبلغا ضخما قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، على أن يدفع "السيتي" لدورتموند البند الجزائي في عقد اللاعب وقدره 64 مليون جنيه إسترليني مقابل الصفقة.

وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة فريقه أمام سيلتا فيغو يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني: "لن أقول أن هالاند كان المشروع الوحيد لدينا، ولن أعبر عن عدم احترام للآخرين، مانشستر سيتي منافس كبير".

وأوضح: "ولكن لو حدث وانتقل هالاند للسيتي فهذا بسبب الوضع الاقتصادي لمانشستر سيتي، الانتقال ليس رسميا، ولكن التعاقد معه صعب للغاية بسبب الوضع الاقتصادي لنا".

ويعاني برشلونة من أزمة مالية تسببت في رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وبالمجان، إضافة إلى انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا" برصيد 69 نقطة، قبل مواجهة سيلتا فيغو الحادي عشر برصيد 43 نقطة، على ملعب "كامب نو".

يذكر أن إرلينغ هالاند انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند قادما من فريق سالزبورغ النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020، مقابل 45 مليون يورو، 15 مليونا منها ذهبت إلى وكيله الهولندي - الإيطالي الراحل مينو رايولا.

وأحرز النجم النرويجي 85 هدفا خلال 88 مباراة دافع فيها عن ألوان بوروسيا دورتموند في مختلف المسابقات.

المصدر: وكالات