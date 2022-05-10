مباشرة بعد صفقة مانشستر سيتي.. دورتموند يعلن تعاقده مع "خليفة" هالاند

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الألماني كريم أديمي مهاجم نادي سالزبورغ النمساوي لخمسة مواسم قادمة.

ونشر بوروسيا دورتموند بيانا عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيه: " يسر بوروسيا دورتموند الإعلان عن توقيع اللاعب الألماني الدولي كريم أدييمي على عقد حتى يونيو 2027!".

Borussia Dortmund is thrilled to announce the signing of German International, Karim Adeyemi, on a contract until June 2027! 📝 pic.twitter.com/JEoNB6VleY — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 10, 2022

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وسارع بوروسيا دورتموند للتعاقد مع كريم أدييمي في محاولة من النادي لسد الثغرة التي سيتركها نجمه المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، الذي كانت بدايته أيضا مع سازبورغ، والآن تم الإعلان عن انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي.

وعبر كريم أدييمي (20 عاما) عن سعادته بالتوقيع مع بوروسيا دورتموند، مؤكدا أنه كان مفتونا بالفريق منذ الصغر، وأنه وافق على الانضمام له لفترة طويلة لأنه مقتنع بأنه سيكون فريقا مثيرا على حد وصفه وقادر على الفوز بالألقاب.

يذكر أن أدييمي توج مع منتخب ألمانيا بلقب بطولة أوروبا للشباب تحت 21 سنة العام الماضي، وهو حاليا متصدر هدافي الدوري النمساوي برصيد 19 هدفا، وفاز بـ6 ألقاب مع سالزبورغ بواقع 3 بطولات للدوري ومثلها للكأس، وسجل 22 هدفا وصنع 6 تمريرات حاسمة في 35 مباراة خاضها بقميص الفريق النمساوي هذا الموسم

المصدر: وكالات