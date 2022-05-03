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رياض محرز يخاطب إيلون ماسك برسالة ساخرة

الرياضة

رياض محرز يخاطب إيلون ماسك برسالة ساخرة
AFP
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وجه النجم الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة "ساخرة" للملياردير الأمريكي إيلون ماسك رجل الأعمال المعروف الذي اشترى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤخرا.

وخاطب رياض محرز إيلون ماسك مباشرة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" بشأن إلغاء توثيق صفحة اللاعب الجزائري قائلا: "أخي، إيلون ماسك، أعد لي علامتي الزرقاء" وأرفقها بتعبيرات ضاحكة.

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ويأتي ذلك بعد أن قرر "تويتر" إلغاء توثيق حساب نجم منتخب الجزائر، دون سبب.

ولم توضح إدارة "تويتر" أسباب إلغاء توثيق حساب نجم مانشستر سيتي رسميا رغم امتلاكه أكثر من 3 ملايين متابع، إلا أن الخطوة جاءت عقب تغريدة حول إعادة المباراة لمنتخب الخضر أمام الكاميرون.

ويفيد التوثيق بالعلامة الزرقاء معرفة ما إذا كان الحساب ينتمي إلى شخصية عامة ومعروفة في الأوساط العالمية أم حساب مزيف.

المصدر: twitter/Mahrez22

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