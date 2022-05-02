تويتر "يعاقب" محرز بعد تغريدة حول إعادة مباراة منتخب الجزائر أمام الكاميرون

قام موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بإلغاء توثيق حساب نجم منتخب الجزائر رياض محرز، دون سبب واضح، عقب نشره تغريدة عن إعادة مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون.

ولم توضح إدارة "تويتر" أسباب إلغاء توثيق حساب نجم مانشستر سيتي رسميا رغم امتلاكه أكثر من 3 ملايين متابع، إلا أن الخطوة جاءت عقب تغريدة حول إعادة المباراة لمنتخب الخضر.

ويفيد التوثيق بالعلامة الزرقاء معرفة ما إذا كان الحساب ينتمي إلى شخصية عامة ومعروفة في الأوساط العالمية أم حساب مزيف.

وكان مضمون التغريدة التي نشرها محرز حول "إعادة" مباراة منتخب بلاده التي خسرها أمام نظيره الكاميروني، ما أدى إلى إقصاء منتخب "محاربي الصحراء" من نهائيات مونديال 2022، في المباراة التي شهدت شدا وجذبا بين الطرفين، واعتراضات على بعض الحالات التحكيمية التي وصفت بأنها "مثيرة للجدل".

وجاء في التغريدة التي كانت لحساب ينقل أخبار منتخب الجزائر وأعاد محرز نشرها: "أصدقائي لا تعلقوا آمالا كبيرة حتى لا تحبطوا. لو كان قدرنا الوصول إلى قطر، سنكون هنا، وإذا لم يكتب لنا فلن نشارك. الأمر متروك بيد الله. إن شاء الله خيرا يا ربي.. ومهما حصل، فلتحيا الجزائر".

Les amis n’ayons pas trop d’espoir pour pas être déçu.



Si notre destin est d’être au Qatar on y sera et si on notre destin c’est de pas y aller, on ira pas. C’est Dieu qui décide !



Inshallah y’a rabi kheir 🤲, et quoiqu’il arrive.. Vive l’Algérie 🇩🇿💚 — ALGÉRIE FOOTBALL MÉDIA 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) April 29, 2022

إقرأ المزيد

ولم يسبق لتويتر أن سحب التوثيق من نجم كرة قدم عالمي يلعب في الدوريات الكبرى، فعندما يتم توثيق حسابات النجوم، تبقى موثقة حتى بعد اعتزالهم، باستثناء الحالات المتعلقة بالأمن والسلامة العامة أو مخالفة المعايير.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر اليوم الاثنين عدم إعادة مباراتي السنغال ومصر، وكذلك الجزائر والكاميرون في المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم قطر 2022 اللتين شهدتا أحداثا مثيرة للجدل.

المصدر: twitter/mahrez22