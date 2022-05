تويتر "يعاقب" محرز بعد تغريدة حول إعادة مباراة منتخب الجزائر أمام الكاميرون

Les amis n’ayons pas trop d’espoir pour pas être déçu.



Si notre destin est d’être au Qatar on y sera et si on notre destin c’est de pas y aller, on ira pas. C’est Dieu qui décide !



Inshallah y’a rabi kheir 🤲, et quoiqu’il arrive.. Vive l’Algérie 🇩🇿💚