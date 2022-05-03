غيابات ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

سيغيب 4 لاعبين عن صفوف ريال مدريد خلال مواجهته مانشستر سيتي، غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن الرباعي، دافيد ألابا، وإيسكو، وإيدين هازارد، وغاريث بيل، تغيبوا عن مران ريال مدريد الأخير، قبل مواجهة مانشستر سيتي، ظهر اليوم الثلاثاء.

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وخرج ألابا مصابا واستبدل في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن اللاعبين الأربعة تأكد غيابهم عن الموقعة الحاسمة في دوري الأبطال، غدا.



يذكر أن مباراة الذهاب على ملعب "الاتحاد" انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 4-3، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو".

المصدر: "وكالات"