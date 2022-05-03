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تهنئة خاصة من بنزيما بعيد الفطر.. باللغة العربية (فيديو)

الرياضة

تهنئة خاصة من بنزيما بعيد الفطر.. باللغة العربية (فيديو)
AFP
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حرص النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيما توجيه رسالة خاصة باللغة العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واحتفل العالم الإسلامي الاثنين بأول أيام عيد الفطر المبارك بعد ختام شهر رمضان الكريم.

وعلى غير العادة، تحدث مهاجم ريال مدريد باللغة العربية في رسالته التي وجهها لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعية.

وقال بنزيما: "تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك على الجميع".

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ويتمتع  بنزيما ذو الأصول الجزائرية بشعبية كبيرة في العالم العربي والإسلامي.

وأكد النجم الفرنسي في أكثر من مناسبة على تمسكه بصيام شهر رمضان رغم ضغط المباريات في الموسم الحالي لريال مدريد.

ويعيش الفرنسي أفضل مواسمه هذا العام بعد أن قاد فريقه للتتويج بلقب الليغا وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أنه بات المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية بعد بلوغه 42 هدفا في كل المسابقات.

المصدر: instagram/karimbenzema

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