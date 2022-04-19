بنزيما يشارك متابعيه إفطاره الرمضاني (صورة)

شارك الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، متابعيه صورة له أثناء تناوله طعام الإفطار، أمس الاثنين.

ونشر بنزيما صورة له بجلباب أبيض، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأمامه كوب من اللبن و3 حبات من التمر، وعلق عليها:" صحة فطوركم.. الحمدلله."

وحظيت الصورة بإعجاب تخطى 3 ملايين متابع وتفاعل معه عشرات الآلاف وتمنوا له صوما مقبولا، وإفطارا شهيا.

ويتمتع بنزيما ذو الأصور الجزائرية بشعبية كبيرة في العالم العربي والإسلامي.

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وقاد بنزيما فريقه ريال مدريد للفوز على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الأحد الفائت، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل، رافعا رصيده من الأهداف لـ 25 هدف في الدوري الإسباني هذا الموسم، معززا موقعه في صدارة الهدافين، وبفارق 10 أهداف عن خوان ميجيل لوبيز، لاعب بيتيس، وراؤول دي توماس، لاعب إسبانيول، وإنيس أونال، لاعب خيتافي (15 هدفا لكل منهم).

المصدر:RT