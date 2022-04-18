بالفيديو.. بنزيما يتفوق على نفسه ويقود الريال لفوز قاتل

قاد الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد، لتحقيق فوز قاتل 3-2 على إشبيلية، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"معقل الأندلسيين.

وسجل لريال مدريد رودريغو وناتشو وبنزيما في الدقائق 50 و82 و(90+2)، فيما سجل لإشبيلية راكيتيتش ولاميلا في الدقيقتين 21 و25.

وعزز بنزيما موقعه في صدارة الهدافين برصيد 25 هدفا، وبفارق 10 أهداف عن خوان ميجيل لوبيز، لاعب بيتيس، وراؤول دي توماس، لاعب إسبانيول، وإنيس أونال، لاعب خيتافي (15 هدفا لكل منهم).

واستطاع بنزيما لأول مرة منذ انتقاله لريال مدريد أن يسجل 25 هدفا في موسم واحد بالليغا، حيث في موسمه الأول مع الميرنغي 2009-2010 سجل 8 أهداف، وفي موسم 2010-2011 نجح في إحراز 15 هدفا.



وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 60 نقطة في المركز الثالث.

المصدر: "وكالات"