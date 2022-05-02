الاتحاد الدولي لكرة القدم يقرر عدم إعادة مباراة مصر والسنغال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الاثنين عدم إعادة مباراة منتخبي مصر والسنغال ضمن إياب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وكشفت لجنة الانضباط في "الفيفا" اليوم، قراراتها النهائية بشأن الأحداث التي رافقت مباراة المنتخب السنغالي وضيفه المصري في إياب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقررت لجنة الانضباط في "الفيفا" عدم إعادة مباراة السنغال ومصر.

كما قررت اللجنة فرض غرامة 180 ألف دولار على الاتحاد السنغالي، وإقامة مباراة "أسود التيرانغا" الرسمية المقبلة بدون حضور الجماهير، بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة.

وفرض "الفيفا" غرامة 6 آلاف دولار على المنتخب المصري بسبب "سوء سلوك" الفريق.

رسميا - الإتحاد الدولي لكرة القدم يقرر عدم إعادة مباراة السنغال و مصر مع تغريم الإتحاد السنغالي بمبلغ مالي و لعب مباراة بدون جمهور. pic.twitter.com/7dBLDlgyyZ — E P L W O R L D (@EPLworld) May 2, 2022

إقرأ المزيد

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بشكوى لإعادة مباراة مصر والسنغال تضمنت ملفا بكافة الأحداث والمضايقات التي تعرضت لها بعثة منتخب "الفراعنة" في رحلة داكار لخوض جولة الإياب.

وتضمن الملف المصري غياب التأمين لحافلة المنتخب، وصعوبة الوصول للملعب قبل المباراة في الوقت المحدد، والاعتداءات من قبل الجماهير داخل الملعب، بإلقاء زجاجات المياه، واستخدام أشعة الليزر.

يذكر أن المنتخب السنغالي تأهل إلى مونديال قطر بعد فوزه على نظيره المصري بضربات الترجيح 3-1 عقب تعادلهما 1-1 في مجموع نتيجتي مباراتي الذهاب (فازت مصر 1-0) والإياب (فازت السنغال 1-0).

المصدر: وكالات