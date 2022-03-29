مصر تخفق في بلوغ كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"

أخفق منتخب مصر في بلوغ نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، إثر هزيمته أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح (1-3) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة داكار.

وسجل المهاجم السنغالي بولايي ديا هدف الفوز الوحيد لبلاده مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة بداية اللقاء، في العاصمة السنغالية داكار، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب أيضا في القاهرة ولكن لصالح "الفراعنة"، لذا لجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين، ومن ثم لركلات الترجيح، التي انتهت بفوز السنغال.

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وأضاع ركلات الجزاء كل من المصري محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، بينما سجل عمر السولية هدف مصر اليتيم.

وخسر منتخب مصر مرة أخرى بركلات الترجيح أمام نظيره السنغالي الذي توج بلقب كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب نظيره المصري، بالذات بفوزه عليه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 6 فبراير الماضي، على ملعب "باول بيا ستاديوم - Paul Biya Stadium" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

المصدر: RT