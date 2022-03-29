أول تعليق من كيروش بعد فشل منتخب مصر في بلوغ مونديال قطر ورحيله

أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش يوم الثلاثاء رحيله عن المنتخب المصري، بعد فشله في الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 إثر هزيمته أمام نظيره السنغال بركلات الترجيح.

وكتب كيروش "تدوينة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "انتهى الحلم.. لقد بذلنا قصارى جهدنا، لكن اليوم لم يكن كافيا، من أعماق قلبي امتناني للاتحاد المصري على شرف تدريب المنتخب الوطني، لكل اللاعبين وفريقي تقديري وشكرا جزيلا لكم. سوف تكونون دائما في قلبي".

It was my privilege to work and be helped by such dedicated and capable professionals

and wonderful friends. Without you, nothing could be possible for me in my life. I am very much proud of you Lads. My best wishes and enormous gratitude to all Egyptian fans.

To the future

CQ — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 29, 2022

وانتهى عقد كارلوس كيروش مع منتخب مصر تلقائيا وذلك وفقا لبنود التعاقد خاصة بعدما فشل المدرب في الوصول بمنتخب "الفراعنة" لمونديال قطر 2022.

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وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع كارلوس كيروش يوم 8 سبتمبر عام 2021، وكانت أولى مبارياته مع المنتخب في 30 سبتمبر 2021 أمام ليبيريا في مباراة ودية وحيدة انتهت بفوز مصر بهدفين من دون رد.

ولعب المنتخب تحت قيادة كيروش 20 مباراة بما فيها مباراة يوم الثلاثاء أمام السنغال (7 مباريات ضمن كأس أمم إفريقيا، 6 ضمن بطولة كأس العرب، إضافة إلى 6 في إطار تصفيات كأس العالم، ومباراة ودية وحيدة، حقق الفوز في 13 مباراة وخسر في 5 لقاءات (منها 3 مباريات بضربات الجزاء الترجيحية) وتعادل في مباراتين.

ولم يحقق المدرب البرتغالي مع المنتخب أي بطولة حيث خرج من كأس العرب وفشل في الحصول على بطولة كأس الأمم الإفريقية، ولم يصعد إلى مونديال قطر 2022.

المصدر: وكالات