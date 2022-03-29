بين العلم والخرافة.. عراف يتوقع نتيجة مباراة مصر والسنغال متحديا موقعا للإحصائيات

يحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره السنغالي مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة المصيرية منتشيا بفوزه على السنغال في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ويحتاج "الفراعنة" للفوز أو التعادل بأي نتيجة، للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

ونقل موقع "سينيجو" السنغالي تصريحات لشخص ادعى أنه عراف، أكد فيها أن المنتخب السنغالي سيتأهل إلى كأس العالم 2022، بالفوز بفارق هدفين على مصر، سواء انتهى اللقاء في الوقت الأصلي أو في الوقت الإضافي.

وقال العراف: "المنتخب المصري سيقاتل حتى آخر نقطة عرق، ولكن في النهاية سيخرج المنتخب السنغالي بنجاح وسيتأهل لكأس العالم".

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وبينما استند العراف في توقعه على المعرفة بأمور غيبية، حمل موقع "هوسكورد" البريطاني توقعا مغايرا لنتيجة المباراة، استنادا إلى بعض الأمور الإحصائية.

وأشار الموقع العالمي المتخصص في الإحصائيات الرقمية للاعبين والفرق إلى أن المباراة من المتوقع أن تنتهي بالتعادل الإيجابي (1-1)، وبالتالي تفوق مصر بنتيجة (2-1) في مجموع المباراتين، والصعود إلى مونديال قطر 2022.

يذكر أن منتخب مصر واجه السنغال في فبراير الماضي، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، وأسفر عن فوز الأخير بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي وكذلك الإضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف.

المصدر: "al-ain.com"