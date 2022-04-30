شاهد.. احتفالات لاعبي ريال مدريد باللقب الـ35 للدوري الإسباني
توج ريال مدريد بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه إسبانيول برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من "الليغا".
واحتفل لاعبو ريال مدريد باللقب في ملعب :سانتياغو برنابيو"، بعد تسلم الظهير البرازيلي مارسيلو الكأس باعتباره قائدا للفريق.
🏆— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 30, 2022
🙌#CAMPEON35pic.twitter.com/i1GlBtAbDc
وارتدى لاعبو الفريق الملكي بقيادة المدير الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، قمصانا وقبعات تحمل الرقم 35، في إشارة إلى عدد مرات فوز "الميرينغي" بلقب بطل الدوري الإسباني "لا ليغا".
🥳 #CAMPEON35 🥳 pic.twitter.com/6BNJT8NQwQ— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 30, 2022
🆙 @MrAncelotti 🆙#CAMPEON35pic.twitter.com/7T3NHCyHuw— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 30, 2022
©️ مارسيلو: أبطال! هذا اللقب هو لكم يا مدريدستا! @MarceloM12 | #CAMPEON35pic.twitter.com/8s3ey7BCdR— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 30, 2022
وبعد ذلك، توجه لاعبو ريال مدريد على متن حافلة مكشوفة إلى ساحة "سيبيليس" في العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل الاحتفال مع الجماهير باللقب، لتشهد العاصمة مدريد احتفالات كبيرة.
🚌 ع هدير البوسطة ال كانت نقلتنا...— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 30, 2022
🎼 من البرنابيو ع ثبيليس...#CAMPEON35pic.twitter.com/QUXuxYWIqN
👀 من يُحب التواجد هنا؟ #CAMPEON35pic.twitter.com/Ywv8vs8FCx— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 30, 2022
🕺على واحده ونص #CAMPEON35pic.twitter.com/O1maODuPms— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 30, 2022
المصدر: وكالات