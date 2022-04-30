ريال مدريد يحسم مبكرا لقب بطل الدوري الإسباني!

حسم فريق ريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لصالحه، مبكرا عقب فوزه على ضيفه إسبانيول، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من "الليغا".

وأحرز المهاجم البرازيلي رودريغو هدفين متتاليين للفريق الملكي في الدقيقتين (33 و43)، بينما تكفل كل من زميليه ماركو أسينسيو، والفرنسي كريم بنزيما بتسجيل الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (55 و81) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 81 نقطة، وحسم لقب بطل الدوري لصالحه مبكرا، بعد أن أصبح بعيدا عن متناول ملاحقيه، متقدما بـ17 نقطة على نادي إشبيلية الوصيف، وبفارق 18 نقطة على برشلونة، صاحب المركز الثالث، وبفارق 20 نقطة على حامل اللقب أتلتيكو مدريد الرابع، وذلك قبل أربع جولات من ختام المسابقة بالنسبة له.

وتوج ريال مدريد بلقب بطل الدوري للمرة الـ35، مبتعدا بفارق 9 ألقاب عن وصيفه برشلونة، ويليهما أتلتيكو مدريد في المرتبة الثالثة برصيد 11 لقبا.

المصدر: RT