رونالدو يحقق عدة أرقام بفكه "شيفرة" تشيلسي ويتفوق على صلاح وغيره

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عدة أرقام مميزة بهدف سجله في مرمى ضيفه تشيلسي (1-1) خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس، في الجولة 37 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن رونالدو بهدفه في مرمى تشيلسي على ملعب "أولد ترافورد"، يكون قد سجل أهدافا ضد كل فريق في الدوري الإنجليزي لعب ضده 4 مباريات أو أكثر.

وأضافت الشبكة أن رونالدو هو من سجل آخر 5 أهداف لمانشستر يونايتد في مبارياته بمختلف المسابقات.

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من جهتها، أشارت شبكة "بي بي سي"، أن النجم البرتغالي نجح في هز شباك تشيلسي، بعد فشله في التسجيل بـ11 مباراة لعبها أمامه في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

بينما أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن رونالدو "صاروخ ماديرا" هو أكثر من سجل أهدافا ضد الفرق الخمسة الرائدة في جدول الدوري، برصيد 8 أهداف، ويليه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي الآخر ديوغو جوتا، ثلاثي ليفربول، وأودسون إدوارد مهاجم كريستال بالاس، برصيد 4 أهداف لكل منهم.

المصدر: وكالات