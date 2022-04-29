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مانشستر يونايتد يتغنى بهدف رونالدو الرائع (فيديو)

الرياضة

مانشستر يونايتد يتغنى بهدف رونالدو الرائع (فيديو)
AP Dave Thompson
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نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على موقع "تويتر" مقطع فيديو لهدف نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك ضيفه تشيلسي، ضمن الجولة 37 من الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز رونالدو هدف التعادل لفريق "الشياطين الحمر" في مرمى ضيفه تشيلسي (1-1) بتسديدة رائعة عند الدقيقة 62 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب "أولد ترافورد".

كما نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد مقطع فيديو آخر لنجمه البرتغالي "صاروخ ماديرا"، وأرفقه بعبارة: "لا شيء يستعصى عليه!".

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ورفع كريستيانو رونالدو (37 عاما) رصيده إلى 17 هدفا، ليتقاسم مركز الوصافة في ترتيب أفضل هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" للموسم الجاري حتى الآن، مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير، مقلصا الفارق إلى 5 أهداف بينه وبين المتصدر المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

المصدر: "twitter/ManUtd" 

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