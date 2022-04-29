كلوب يوجه رسائل "مفخخة" لمحمد صلاح

صرح المدرب الألماني يورغن كلوب، بأنه من الرائع إذا كان تمديد عقده مع نادي ليفربول حتى صيف 2026، يمثل مؤشرا إيجابيا لنجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وأعلن نادي ليفربول رسميا اليوم الخميس، تمديد عقد مدربه يورغن كلوب، الذي ينتهي في عام 2024، لمدة عامين إضافيين.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "خطوة تمديد العقد منطقية لأنه من المهم أن يعرف كثير من الناس ما يحدث مبكرا".

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وأضاف المدرب الألماني "إنها خطوة مهمة لنا أيضا في سوق الانتقالات، لا يمكننا ضمان النجاح، لكن يمكننا ضمان الاستقرار، فهو عامل مهم للغاية في هذه الأوقات الصعبة".

وبشأن إمكانية اقتناع ماني وصلاح بالتجديد بعد تمديد عقده، رد يورغن كلوب "هذا سؤال يجب أن يوجه لهما، وماذا يعني تجديد عقدي بالنسبة لهما، لكن كل شيء على ما يرام، علاقتي مع كليهما رائعة".

وأشار المدرب الألماني إلى أنه: "هناك المزيد من الأشياء التي يجب التفكير فيها وليس فقط من هو مدرب الفريق".

وأوضح: "معرفة المدير الفني وجهازه المعاون أمر مهم لأنه عندما تعرف ما لديك يمكنك مقارنة ذلك مع الأندية الأخرى التي يمكنك الذهاب إليها، وتحديد ما إذا كنت لا تعرف ما ينتظرك".

وكشف كلوب: "لا يوجد عمل مضمون بنسبة 100٪، لكني أعتقد أنه من المحتمل جدا أنني سأبقى هنا لفترة أطول قليلا. مدربو الأندية الأخرى لا يعرفون إلى متى سيبقون في مناصبهم، أعتقد أن كل شيء بات واضحا في هذه اللحظة".

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وقال المدرب الألماني: "إذا كان تجديد عقدي يمثل مؤشرا إيجابيا لصلاح وماني، فهذا رائع، لكنني لا أعتقد أنه سيكون العامل الوحيد الحاسم مهما كان القرار الذي يتعين عليهم اتخاذه".

وأكمل يورغن كلوب حديثه، قائلا: "إنها حياتهم الخاصة، وأردنا فقط أن نضمن أن يعرف كل من يريد أن يكون هنا ما ينتظره مع ليفربول".

يذكر أن عقد كل من محمد صلاح وساديو ماني مع ليفربول سينتهي في صيف 2023.

المصدر: وكالات