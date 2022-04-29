عقد كلوب الجديد.. بماذا ضحى مدرب ليفربول من أجل مساعديه؟

تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من تمديد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب، يوم الخميس، حتى صيف 2026، كمكافأة له على إنجازاته مع الفريق.

وكان عقد كلوب السابق سينتهي في يونيو 2024، ليقرر النادي تمديده لعامين إضافيين.

وكشفت صحيفة "الأتلتيك" عن تقدير كلوب لمساعديه، بيب ليجندرز وبيتر كرافيتز، في مفاوضاته لتجديد عقده مع ليفربول.

وأشارت إلى التضحية التي قام بها المدرب الألماني من أجل مساعديه، حيث وجهت الزيادة التي بلغت مليوني جنيه إسترليني في العقد الجديد، لأفراد الطاقم الفني.

وكان ليفربول قد مدد عقد كلوب قبل 3 سنوات، مانحا إياه زيادة على الراتب بنسبة 50%، ليتقاضى منذ ذلك الوقت 16 مليون جنيه إسترليني سنويا.

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وتولى كلوب تدريب الريدز عام 2015، خلفا لبريندان رودجرز، لينجح في إعادة "الريدز" إلى سكة الفوز بالألقاب، حيص قاده للتتويج بـ5 ألقاب، إضافة إلى وصوله إلى 5 نهائيات.

وقاد كلوب فريق ليفربول للفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي بعد 30 عاما، كما هو الحال بالنسبة للقب دوري أبطال أوروبا، الذي غاب عن خزائن النادي لمدة 14 عاما، قبل التتويج به عام 2019.

كما توج ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد 10 سنوات من الغياب، إضافة إلى الفوز بلقب بطل كأس العالم للأندية، وذلك لأول مرة في تاريخه.

المصدر: وكالات