بالأرقام.. ميسي رغم الموسم الكارثي أفضل من بنزيما وصلاح

كشف تقرير إحصائي تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على نجم الموسم الحالي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، والمصري محمد صلاح جناح ليفربول.

وذكر موقع "whoscored" الإنجليزي أن ميسي يعد ثالث أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم، من ناحية المساهمة في تسجيل الأهداف خلال المباريات، بالنظر لعدد الدقائق التي لعبها.

واعتمد الموقع في تقييمه على مجموعة الإحصائيات الخاصة باللاعبين والمتمثلة في الأهداف والتمريرات والخروج بشباك نظيفة ونسبة نجاح التمريرات والحصول على جائزة لاعب المباراة.

وبالرغم من أن ميسي سجل 4 أهداف فقط في الموسم الأول له بالدوري الفرنسي، إلا أنه يتفوق على كل من كريم بنزيما متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني "لا ليغا" برصيد 25 هدفا، ومحمد صلاح متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا.

وحصل النجم الأرجنتيني على تقييم 7.71 نقطة من 10، مقابل 7.68 تقييم لصلاح وبنزيما، اللذين حلا في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

فقد ساهم ميسي في تسجيل 17 هدفا في الدوري الفرنسي "ليغ1"، بإحرازه 4 إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة، وبلغت نسبة دقة تمريراته 86.1%، وفاز 4 مرات بجائزة رجل المباراة ولعب 1793 دقيقة فقط.

بينما لعب محمد صلاح 2602 دقيقة بالدوري الإنجليزي، وسجل خلالها 22 هدفا وصنع 13 هدفا، فيما بلغت دقة تمريراته 80.4%.

بينما خاض بنزيما 2404 دقائق بالدوري الإسباني، وسجل خلالها 25 هدفا، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة، وبلغت دقة تمريراته 85.3%.

وتصدر القائمة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني بتقييم 7.93، وتلاه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بتقييم 7.91.

وفيما يلي ترتيب أفضل المساهمين في تسجيل الأهداف وفقا للإحصائية:

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - 7.93 نقطة من أصل 10 نقاط

2- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 7.91 نقطة.

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) - 7.71 نقطة.

4- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 7.68 نقطة.

5- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) - 7.68 نقطة.

6- الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) - 7.63 نقطة.

7- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) - 7.62 نقطة.

8- الفرنسي عثمان ديمبلي (برشلونة) - 7.60 نقطة.

9- البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) - 7.59 نقطة.

10- النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) - 7.56 نقطة.

المصدر: وكالات