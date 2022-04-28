بنزيما الرابح الأكبر في ذهاب "المربع الذهبي" لدوري الأبطال" وصلاح يراوح مكانه

تربع الفرنسي المتألق كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد" على عرش صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد مباراتي الذهاب ضمن منافسات الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ".

وسجل بنزيما هدفين للفريق الملكي في مرمى مضيفه مانشستر سيتي (3-4) عند الدقيقتين (33، و82 من ضربة جزاء) من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وانفرد المهاجم الفرنسي (34 عاما) بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي برصيد 14 هدفا، متجاوزا بفارق هدف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، الذي ودع البطولة على يد فياريال الإسباني، ليكون الفرنسي الرابح الأكبر من هذه المباراة رغم خسارة فريقه ريال مدريد.

في حين، لم يفلح النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، في هز شباك فياريال "الغواصات الصفراء" (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "أنفيلد".

واكتفى "الفرعون" المصري (29 عاما) بتمريرة حاسمة ترجمها زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني إلى هدف الأمان الثاني "للريدز"، ليتوقف رصيد صلاح عند 8 أهداف حتى الآن.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم (2021-2022) حتى الآن:

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1- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) - 14 هدفا

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - 13 هدفا

3- الإيفواري سيباستيان هالر (أياكس أمستردام) - 11 هدفا

4- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 8 أهداف

5- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) - 7 أهداف

6- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 6 أهداف

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6- الأوروغوياني داروين نونيز (بنفيكا) - 6 أهداف

6- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - 6 أهداف

6- الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ) - 6 أهداف

6- الهولندي أرنو دانجوما (فياريال) - 6 أهداف

6- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) - 6 أهداف.

يذكر أن مباراة الإياب الفاصلة بين فريق فياريال وضيفه ليفربول يوم الثلاثاء 3 مايو المقبل، على ملعب "لاسيراميكا" بمدينة فياريال.

فيما ستقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: وكالات