مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في ملحمة كروية "مجنونة"

تغلب فريق مانشستر سيتي على ضيفه ريال مدريد (4-3) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقّع على رباعية أصحاب الأرض كل من النجم البلجيكي كيفين دي بروين، والبرازيلي غابرييل جيسوس، والإنجليزي فيل فودين، والبرتغالي برناردو سيلفا في الدقائق (2، 11، 53، 74) على الترتيب.

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في حين أحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفين لفريق ريال مدريد الأول والثالث في الدقيقتين (33، و82 من ضربة جزاء)، وتكفل زميله الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".

وستقام مباراة الإياب الفاصلة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم الأربعاء 4 مايو القادم، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: RT