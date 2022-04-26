رياض محرز وكريم بنزيما وجها لوجه
أعلن مدربا مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد التشكيلة الأساسية لخوض اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الثلاثاء في الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال لكرة القدم.
وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، هذه المباراة الهامة على ملعب "الاتحاد"، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:
🚨 تشكيل مانشستر سيتي! 🚨— مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 26, 2022
التشكيل الأساسي | إيدرسون، ستونز، دياز (الكابتن)، لابورت، زينتشينكو، رودريجو، دي بروين، بيرناردو، رياض @Mahrez22 🇩🇿، فودين، جيسوس.
البدلاء | ستيفن، كارسون، آكي، سترلينج، جوندوجان، جريليش، فرناندينيو، رايلي، مبيتي، بالمر، مكاتي، لافيا.
🔷 #السيتيpic.twitter.com/QEN9Wb5Eau
بينما وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الإنجليزي:
📋✅ إليكم تشكيلة مباراة الليلة لدوري الأبطال!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 26, 2022
🆚 @Cityarabia#UCLpic.twitter.com/zXtNVTedvR
المصدر: "twitter.com/realmadrid"