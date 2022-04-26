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رياض محرز وكريم بنزيما وجها لوجه

الرياضة

رياض محرز وكريم بنزيما وجها لوجه
Legion-Media
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أعلن مدربا مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد التشكيلة الأساسية لخوض اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الثلاثاء في الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، هذه المباراة الهامة على ملعب "الاتحاد"، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:

بينما وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الإنجليزي:

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المصدر: "twitter.com/realmadrid" 

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