بنزيما يثير دهشة الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز

أشاد أسطورة كرة القدم الإنجليزية آلان شيرر، بشجاعة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في تنفيذ ركلة جزاء على طريقة بانينكا، خلال لقاء ريال مدريد ومضيفه مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز بنزيما هدفين لريال مدريد الأول والثالث في الدقيقتين (33، و82 من ضربة جزاء) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".

وتولى آلان شيرر، أبرز لاعبي نيوكاسل يونايتد في كل العصور والهداف التاريخي للبريمير ليغ، التعليق عبر قناة (بي تي سبورت)، على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (3-4) التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، معربا عن دهشته من طريقة ترجمة بنزيما ركلة جزاء للهدف الثالث لفريقه.

وقال شيرير: "بعد إخفاقه (بنزيما) في ثلاث ركلات جزاء الشهر الجاري. كل ما أستطيع فعله هو أن أضحك وأقول: لا أصدق أن كريم بنزيما فعل ذلك".

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وأضاف: "يستلزم الأمر قدرا كبيرا من الجرأة لتنفيذ ذلك، وأيضا الثقة والقدرة. الجسارة التي يتمتع بها بنزيما لا تصدق".

وبات كريم بنزيما (34 عاما) أول لاعب يسجل 40 هدفا أو أكثر بقميص ريال مدريد "الميرينغي" في مختلف المسابقات منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي في صيف 2018 إلى يوفنتوس.

كما أصبح المهاجم الفرنسي بذلك خامس لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل 40 هدفا أو أكثر في موسم واحد بكل المسابقات بعد الأساطير فيرينك بوشكاش وألفريدو دي ستيفانو وهوغو سانشيز وكريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للفريق الملكي برصيد 450 هدفا.

المصدر: وكالات