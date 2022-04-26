ترتيب هدافي دوري الأبطال بعد معادلة بنزيما إنجاز رونالدو

حقق المهاجم الفرنسي المتألق كريم بنزيما إنجازا تاريخيا خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام مضيفه مانشستر سيتي (3-4) مساء يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز بنزيما هدفين للفريق الملكي في الدقيقتين (33، و82 من ضربة جزاء) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد"، وبات أول لاعب يسجل 40 هدفا أو أكثر بقميص ريال مدريد "الميرينغي" في مختلف المسابقات منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي في صيف 2018 إلى يوفنتوس.

وأصبح كريم بنزيما بذلك خامس لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل 40 هدفا أو أكثر في موسم واحد بكل المسابقات بعد الأساطير فيرينك بوشكاش وألفريدو دي ستيفانو وهوغو سانشيز وكريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للفريق الملكي برصيد 450 هدفا.

وشارك المهاجم الفرنسي مباراته رقم 600 مع الفريق الملكي، في كل المسابقات، ووصله إلى هدفه رقم 319 بقميص ريال مدريد.

كما انفرد كريم بنزيما (34 عاما) بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي برصيد 14 هدفا، متجاوزا بفارق هدف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، الذي ودع البطولة على يد فياريال.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم (2021-2022) حتى الآن:

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1- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) - 14 هدفا

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - 13 هدفا

3- الإيفواري سيباستيان هالر (أياكس أمستردام) - 11 هدفا

4- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 8 أهداف

5- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) - 7 أهداف

6- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 6 أهداف

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6- الأوروغوياني داروين نونيز (بنفيكا) - 6 أهداف

6- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - 6 أهداف

6- الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ) - 6 أهداف

6- الهولندي أرنو دانجوما (فياريال) - 6 أهداف

6- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) - 6 أهداف.

المصدر: وكالات