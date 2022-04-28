مدرب باريس سان جيرمان يصدم جماهير ريال مدريد

أدلى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان لكرة القدم، بتصريح مفاجئ بشأن الجدل المثار حول مستقبله ومصير مهاجم الفريق، كيليان مبابي.

ورد بوكيتينو في مؤتمر صحفي، على سؤال حول نسبة إمكانية استمراره مدربا لباريس سان جيرمان في الموسم المقبل ونسبة بقاء مبابي في صفوف الفريق، قائلا: "بنسبة 100% في الحالتين".

وأوضح المدرب الأرجنتيني "أقول ذلك وفقا لما أشعر به وأدركه، وكذلك لأنني لا أريد أي شيء آخر".

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وختم بوكيتينو تصريحاته: "أعتقد أن مبابي سيبقى بنسبة 100% للموسم المقبل، لكن بعد ذلك، لا يمكن التكهن بما يحدث في كرة القدم، بل يمكن توقع الكثير من الاحتمالات".

وجاءت تصريحات بوكيتينو، بالرغم من أن اسم كيليان مبابي (23 عاما) الذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي يوم 30 يونيو المقبل، ارتبط بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد في صفقة مجانية. في حين يمتد عقد ماوريسيو بوكيتينو البالغ من العمر 50 عاما، مع الفريق الفرنسي حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2023.

المصدر: وكالات