بنزيما أم صلاح.. من الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية؟

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، يعتبر المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فتبول" سنويا لأفضل لاعب لكرة القدم في العالم.

ويتصدر بنزيما ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفا، إضافة إلى انفراده بترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا أيضا، برصيد 14 هدفا.

كما يقدم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن برصيد 22 هدفا، أداء استثنائيا في الموسم الحالي، ويعتبر أيضا من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، خاصة وأنه ساهم في اقتراب "الريدز" من نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله 8 أهداف حتى الآن.

ولكن "ماركا" أشارت في تقرير لها إلى أن بنزيما بات المرشح الأول للفوز بالجائزة عن عام 2022، متفوقا على الثلاثي صلاح والنجم البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وقاد بنزيما ريال مدريد لتحقيق لقب كأس السوبر الإسباني الذي سجل فيه هدفين، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب بطل الدوري المحلي "لا ليغا"، إضافة إلى المنافسة على الوصول إلى نهائي "التشامبيونز ليغ".

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كما ذكرت الصحيفة في تقريرها أن بنزيما اقترب من تجاوز الأسطورة راؤول غونزاليس كثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، حيث يبتعد عنه بفارق 4 أهداف فقط، برصيد 319 هدفا للفرنسي مقابل 323 للإسباني، بينما يتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عرش الهداف التاريخي للفريق الملكي برصيد 450 هدفا.

يذكر أن كريم بنزيما (34 عاما) انضم إلى صفوف ريال مدريد صيف 2009 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، وحقق مع "الميرينغي" 21 بطولة على مدار الـ13 سنة.

المصدر: وكالات