مرتضى منصور يعلق على صدور حكم بحبسه (فيديو)

صرح رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور على صدور حكم بحبسه سنتين بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، بأنه أمر غريب بالنسبة له وسيأخذ حقه بالقانون.

وأعلن المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري محمد عثمان، في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن صدور حكم بحبس مرتضى منصور، بقوله: "محكمة جنح الاقتصادية تقضى حضوريا بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعتين منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقذف وخدش سمعة العائلات".

وعلق مرتضى منصور، في فيديو له على موقع "يوتيوب"، قائلا: "كانت هناك اليوم قضيتين في المحكمة الاقتصادية، لصالح محمود الخطيب، ولا أريد التعليق على الأحكام، ولا أملك أن أحاكم القاضي، ولكن هذه المحكمة يتم مهاجمتها من قبل، وطلبنا رد القاضي في خطاب رسمي".

وأضاف رئيس الزمالك: "ليس من صلاحياتي الرد على الأحكام أو التعليق، ولكن هذا القاضي يحاكم ضميره، رغم أنني حصلت على براءة في القضايا من قبل.

وواصل: "أنا لم أتقاضَ ساعات، ولا أموال، وهو ما طمأنني، وما أستغرب له، أن من حصل على ساعات، لا يتم الحكم عليه، والشريف هو من يتم الحكم عليه، وهو أمر غريب بالنسبة لي، وأستطيع الحصول على حقي بالقانون، فالجميع الآن لديهم ضيق شديد من البطولات التي نحصل عليها، واللاعبين الذين نتعاقد معهم في الألعاب الأخرى.

واختتم مرتضى منصور حديثه: "سأعقد مؤتمرا صحفيا بعد العيد، من أجل الرد، وحسن مصطفى عاد مرة أخرى، ليقف ضدي، وهو ما حكم من قبل علي بالإيقاف 4 سنوات، ولكن اللي معاه ربنا، لا يخشى أحدا، وبعد سماعي للحكم، قمت بالصلاة ركعتين شكر لله، ولا أخشى الحبس، لأن إيماني بربنا كبير".

المصدر: وكالات