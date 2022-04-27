المستشار القانوني للأهلي: صدور حكم بحبس مرتضى منصور مع غرامة مالية

أعلن المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري محمد عثمان عن صدور حكم بحبس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة سنتين بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال عثمان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "محكمة جنح الاقتصادية تقضى حضوريا بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعتين منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقذف وخدش سمعة العائلات".

وكان عثمان قد صرح في وقت سابق، بأن الخطيب يلاحق مرتضى منصور في أكثر من قضية بتهمة السب والقذف حيث وصلت البلاغات المقدمة ضده إلى 13 بلاغا.

من جانبه قال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سنتين في القضيتين اللتين رفعهما الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد قيام الأول بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام".

facebook/Officialahlysc/

إقرأ المزيد

وأضاف: "كان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية.. والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية".

وأتم: "وقضت المحكمة اليوم بحبس المتهم سنة في كل قضية وتغريمه عشرة آلاف جنيه.. ودفع تعويض مؤقت للكابتن محمود الخطيب قدره عشرة آلاف جنيه".

المصدر: وكالات