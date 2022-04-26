مرتضى منصور يرد بنفسه على شائعات وفاته ويتوعد الخطيب وغيره بالمفاجآت.. فيديو

فند رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور شائعات وفاته في حادث اليوم الثلاثاء، إذ تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاته.

وقال مرتضى منصور، في مقطع فيديو بثه عبر قناته على موقع "يوتيوب": أنا بخير الحمد لله وأقف في النادي النهري الآن".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "بقول للكلاب الضالة اللي بتطلع عليا شائعات كل شوية ده مات في حادثة ده ضربوه ده شتموه كفاية بقا بجد هو أنا قوي كده يعني؟".

وتابع منصور: "بقول لمحمود الخطيب من فضلك لم لجانك أنت وممدوح عباس وأحمد سليمان وهاني شكري والعتال، لموا رجالتكم، واضح إني تاعبكم أوي، بعد رمضان في مفاجآت ليكم كلكم".

وواصل مرتضى منصور: "بحمد رمضان لكن افرض أسرتي مش معايا زوجتي وبنتي وأحمد مرتضى وأمير مرتضى وزوجاتهم وأحفادي، أنا في النادي النهري شغالين فيه وبنفطر فيه عشان يخلص قبل العيد".

وأشار: "هل ينفع إن زوجتك تُفاجئ أو ابنك أو حفيدك أو حفيدتك إن في حادثة، عيب".

وأكمل مرتضى منصور: "لكل واحد كتب حرف في موقع أنا هحاسبه، في محكمة وفي نيابة ونائب عام، أنا تاعبكم أوي وهفضل تاعبكم أوي أوي ومفرتكم ولموا نفسكم عشان لما بطلع كلكم بتروحوا تعيطوا وانتوا عارفين بتروحوا تعيطوا لمين".

يذكر أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة نادي المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات