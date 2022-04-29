شاهد.. "زيزو" يعزز تربعه على عرش الهدافين بتسديدة "صاروخية"

عزز مهاجم نادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، صدارته لترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بهدف سجله في مرمى المصري البورسعيدي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

وأدرك زيزو التعادل للزمالك في الدقيقة 61 بتسديدة رائعة في "المقص" الأيمن من ضربة حرة مباشرة، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري هدف الفوز بحلول الدقيقة 76 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

"أحمد السيد زيزو مُرعب.. على طريقة أحمد الأحمر" 🗣️



هدف تعادل الزمالك في المصري عن طريق زيزو من ركلة حرة مباشرة ⚽️ pic.twitter.com/bDAMoHjAR8 — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 29, 2022

ورفع أحمد سيد زيزو رصيده إلى 10 أهداف مبتعدا في صدارة هدافي الدوري، بفارق ثلاثة أهداف عن وصيفه الأنغولي كريستوفر مابولولو مهاجم نادي الاتحاد السكندري.

وفي ما يلي ترتيب هداف الدوري المصري للموسم (2021-2022) حتى الآن:

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1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 10 أهداف

2- الأنغولي كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) - 7 أهداف.

3- محمد هلال (البنك الأهلي) - 6 أهداف

- مروان حمدي (سموحة) 6 أهداف

- جون إيبوكا (إنبي) 6 أهداف.

ويتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأهلي، الذي لعب 3 مباريات أقل، ويليهما نادي بيراميدز في المرتبة الثالثة، برصيد 29 نقطة حصدها من 14 مباراة.

المصدر: وكالات