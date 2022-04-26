بوتين يقدم نصيحة لنجمة التزحلق الفني على الجليد كاميلا فالييفا في عيد ميلادها

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصيحة لنجمة التزحلق الفني على الجليد كاميلا فالييفا خلال حفل أقيم اليوم الثلاثاء، لتكريم الرياضيين الروس الذين تألقوا في أولمبياد بكين 2022.

وقال بوتين خلال الحديث مع فالييفا، في الحفل الذي أقيم بالكرملين: "الشيء الأكثر أهمية هنا هو التركيز داخليا، ببساطة يجب العمل. انطلقوا إلى الأمام وحققوا النتائج والانتصارات المستمرة وهي ستتحقق 100%!".

وهنأ الرئيس الروسي أيضا النجمة كاميلا فالييفا بعيد ميلادها الـ16 الذي تزامن مع حفل تكريمها، ومنحها وسام الصداقة، لتألقها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة التي جرت في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير الماضي.

وخطفت فالييفا الأضواء أولمبياد "بكين 2022" بأدائها في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الدورة، قفزة مع أربع دورات في الهواء.

واحتلت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري لفردي السيدات برصيد 178.92 نقطة، لتساهم في فوز روسيا بالميدالية الذهبية للفرق.

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وبعد إنجازها التاريخي، أعلنت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار "تريميتازيدين" المحظور في عينة واحدة لفالييفا أخذتها وكالة مكافحة المنشطات الروسية "روسادا" في 25 ديسمبر 2021.

وطالب الاتحاد الدولي للتزلج والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية، بإيقاف فالييفا واستبعادها من أولمبياد بكين، لكن محكمة التحكيم الرياضية لم تستجب لهذه المطالب وسمحت للبطلة الروسية بمواصلة مشاركتها في أولمبياد بكين.

وشاركت النجمة الروسية في منافسات الفردي للتزحلق على الجليد لكنها اكتفت بالمركز الرابع.

يذكر أن الرياضيين الروس حصدوا 6 ميداليات ذهبية، في أولمبياد بكين، إضافة إلى 12 ميدالية فضية و14 برونزية.

المصدر: وكالات