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بوتين: روسيا ستبذل قصارى جهدها لحماية رياضييها

الرياضة

بوتين: روسيا ستبذل قصارى جهدها لحماية رياضييها
Sputnik Сергей Бобылев
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء في الكرملين، خلال لقاء مع الفائزين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان حقوق رياضييها.

وقال بوتين: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان حقوق رياضيينا، وسننظم مسابقات مفتوحة لجميع أصدقائنا وشركائنا الحقيقيين"، مشيرا إلى أنه لا توجد دول غير صديقة في الرياضة بالنسبة لروسيا.

واختتم بوتين حديثه قائلا: "يسعدنا أن نرحب بالجميع، بكل من يدافع عن الرياضة دون تمييز وقيود مصطنعة، من أجل مثلها العليا - العدالة والمساواة والمنافسة العادلة". 

ووصف بوتين انتصارات الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في العاصمة الصينية بكين، بأنها رائعة وقوة للإرادة، وقام بمنح الجوائز للفائزين في الدورة.

المصدر: RT 

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