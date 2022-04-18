كريستيانو رونالدو يعلن وفاة رضيعه

أعلن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين وفاة ابنه الرضيع، دون أن يوضح التفاصيل.

وكتب كريستيانو في منشور نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي: "ببالغ الأسى علينا أن نعلن عن وفاة ابننا الرضيع إنه أقسى شعور قد يشعر به الوالدان"، مضيفا: "إن ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة بأمل وسعادة.. نطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب، طفلنا الصغير أنت ملاكنا سنحبك دائما".

يذكر أن عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو، كانت حاملا بتوأمين ولهما معا طفلة اسمها ألانا.

ورونالدو الذي أصبح أبا لخمسة أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور (11 عاما)، إضافة إلى التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام) وألانا مارتينا (3 أعوام)، وتضاف إليهم الطفلة حديثة الولادة.

المصدر: RT