"بقالب من البطيخ".. جورجينا صديقة رونالدو تحتفل بعيد ميلادها الـ28 على شواطئ دبي (فيديو وصور)

أطفأت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الخميس شمعتها الـ28 أثناء تواجدها في مدينة دبي الإماراتية.

ونشرت جورجينا عبر خاصية "الستوري" بحسابها في "إنستغرام" فيديو لاحتفال مفاجئ بعيد ميلادها قامت بتجهيزه منصة "نتفليكس" العالمية تزامنا مع عرض المسلسل الواقعي على المنصة العالمية، الذي يدور حول حياة جورجينا مع النجم البرتغالي وأطفالهما.

وبجانب الهدايا الفاخرة والصور الكثيرة التي كانت موزعة على طاولة الاحتفال، لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجود صحن كبير من البطيخ الأحمر، فتداول بعضهم الصورة مازحا بأن جورجينا تحتفل بعيد ميلادها بقالب من البطيخ بدلا من قالب الحلوى التقليدي.

وكان رونالدو قد نشر عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" فيديو لجورجينا يظهر صورا لها على برج خليفة الشهير، وأرفقها بعبارة: "تهانينا الحارة حبيبتي"، وأضاف كرمز تعبيري قلب حب أحمر اللون وقالب حلوى احتفالا بعيد ميلادها الـ28.

إقرأ المزيد

المصدر: إنستغرام