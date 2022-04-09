بالفيديو.. أول تعليق من مدرب الزمالك السابق على شائعة وفاته

نفى البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك المصري الشائعة التي ترددت مساء الجمعة عن وفاته، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستغرام".

وكان الحساب الرسمي لقناة beinsports الإخبارية نشر تغريدة، نقل فيها نبأ وفاة المدرب البرازيلي إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، لكن الحساب الرسمي للقناة عاد وحذف التغريدة بعد نشرها بدقائق قليلة.

وبادر المدرب السابق لفريق الزمالك فور تداول تلك الشائعة بالظهور في مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة ستوري، من خلال حسابه الرسمي على "انستغرام" ليؤكد عدم صحة تلك الشائعة ويثبت تمتعه بصحة جيدة.

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وقال فييرا في فيديو عبر انستغرام: "أصدقائي شكرا لكم على رسائلكم وقلقكم حولي. أنا بخير وعلى قيد الحياة. أشاهد مباريات دوري أبطال آسيا في منزلي".

وختم ساخرا: "لا أحد يعلم من يموت أولا، قد يموت من كتب ذلك قبلي".

يذكر أن جورفان فييرا يبلغ من العمر 68 عاما، ويحمل جنسية برتغالية وبرازيلية ومغربية وعراقية.

وبرز اسم فييرا عندما قاد منتخب العراق إلى إنجاز تاريخي بالفوز بلقب كأس الأمم الآسيوية، العام 2007.

ودرب فييرا 3 أندية داخل مصر، أولها الإسماعيلي ودربه في ولايتين، الأولى في 2001، والثانية في 2018.

ثم قاد نادي الزمالك خلال موسم 2012 و2013، ولكنه تم إلغاء الدوري بعد ثورة 30 يونيو.

ودرب المدرب البرتغالي فريق سموحة السكندري في 2016.

كما درب فييرا أندية: الوحدات، والنجم الساحلي التونسي، ومنتخب قطر، وعُمان تحت 20 سنة، وفريق الجيش الملكي، والوداد، والاتحاد الرياضي، واتحاد طنجة، ومساعد مدرب منتخب المغرب.

وخاض فييرا كمدرب 87 مباراة، وحقق 38 فوزا، وتعادل في 21 مباراة، وخسر في 28 مباراة.

المصدر: "وكالات"