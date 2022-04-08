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محمد صلاح يصف المفاوضات مع ليفربول بشأن تجديد عقده "بالمسألة الحساسة" (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يصف المفاوضات مع ليفربول بشأن تجديد عقده
AFP
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وصف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 29 عاما اليوم الجمعة المفاوضات المطولة مع فريقه بشأن تجديد عقده، "بالمسألة الحساسة".

وينتهي عقد "الفرعون" المصري مع "الريدز" في صيف العام 2023 وتشير التقارير إلى أنه يطالب ليفربول براتب يجعله الأعلى أجرا في الدوري الممتاز.

وصرح صلاح اليوم الجمعة لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "هناك أشياء كثيرة لا يعرفها الناس. لا يمكنني أن أكون أنانيا وأتحدث عن وضعي لأننا في أهم فترة قادمة للفريق".

وتابع: "قلت مرات عدة ما أريده ولكن لا يمكنني التعمق في الحديث عن العقد الآن لأنها مسألة حساسة"، مضيفا: "لا يمكنني الذهاب إلى الإعلام والتحدث عن العقد الآن، أنا فقط أركز مع الفريق".

وأضاف: "هذا الأمر الأهم بالنسبة لي، أن أكون مركزا على الفوز بالألقاب وأنا أعطي كل ما لدي للنادي".

المصدر: أ ف ب

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