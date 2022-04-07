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رونالدو يخرج عن صمته ويرد على انتقادات روني وكاراجر

الرياضة

رونالدو يخرج عن صمته ويرد على انتقادات روني وكاراجر
AFP
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كسر كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، حاجز الصمت بشأن الانتقادات التي وجهها له زميله السابق واين روني، إلى جانب جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق.

وشهدت الأيام الماضية، خروج روني بتصريحات متتالية وصف فيها رونالدو بـ "الغطاس والمزعج"، قبل أن يطالب المانيو بالتخلي عن الدولي البرتغالي بنهاية الموسم الحالي.

ونشر روني، صورة له رفقة كاراجر أثناء تواجدهما بالاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستغرام".

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واستغل رونالدو هذا المنشور، موجها رسالة من خلالها للهداف التاريخي للمان يونايتد ومدافع ليفربول السابق، اكتفى خلالها بكلمتين "اثنان غيوران".

وكان كاراجر أحد المشككين في صاحب الـ 37 عاما منذ عودة الأخير إلى ملعب أولد ترافورد الصيف الماضي، مؤكدا أنه لم يكن الصفقة التي يحتاجها المان يونايتد.

المصدر: instagram/waynerooney

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