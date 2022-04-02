الكشف عن سبب غياب رونالدو عن مواجهة "الثعالب"

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودفع الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالثلاثي، السويدي إيلانغا والبرتغالي برونو فيرنانديز والإنجليزي جادون سانشو لقيادة هجوم فريق "الشياطين الحمر"، في غياب رونالدو، بينما أبقى ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء.

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وبحسب صحيفة "ذي أتلتيك" البريطانية، فإن رونالدو غاب عن مواجهة ليستر سيتي بسبب مرضه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسطورة البرتغالي لم يلتحق بمعسكر الفريق مع بقية زملائه في مانشستر يونايتد الليلة الماضية.

ويتصدر كريستيانو رونالدو (37 عاما) قائمة هدافي مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا سجلها خلال 24 مباراة إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، ويشغل المركز الرابع في ترتيب أفضل هدافي "البريمير ليغ" حتى الآن.

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 50 نقطة.

في المقابل، يشغل نادي ليستر سيتي المركز العاشر على سلم الترتيب، برصيد 36 نقطة.

المصدر: وكالات